Выходить на лед Байкала больше нельзя
Время красивых фотографий на льду священного озера прошло. Из-за такого яркого солнца, как этой весной, на Байкале стремительно начал таять лед. Как уверяют сотрудники ГИМС, выход на него, а тем более выезд на транспорте сейчас – это смертельный риск.
«Стремительное ухудшение ледовой обстановки наблюдается на озере Байкал из-за повышения среднесуточных температур», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
На Малом море лед стал рыхлым, местами полностью пропитался водой. В заливе и проливе Ольхонские ворота – уже есть большие площади открытой воды.
В излюбленных местах отдыха иркутян также произошли изменения: в Большом Голоустном до Листвянки и Малого моря образовалась становая трещина местами более 40 см.
«Вблизи поселка Листвянка лед стал игольчатым», - отмечают спасатели. – «Структура рыхлая».
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ИСТОЧНИК KP.RU