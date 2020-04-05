2020-04-05T05:26:28+03:00
Общество

Выходить на лед Байкала больше нельзя

Сотрудники МЧС отмечают стремительное ухудшение качества льда на озере
Мария КНЯЗЕВА
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Выходить на лед Байкала больше нельзяВыходить на лед Байкала больше нельзяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Время красивых фотографий на льду священного озера прошло. Из-за такого яркого солнца, как этой весной, на Байкале стремительно начал таять лед. Как уверяют сотрудники ГИМС, выход на него, а тем более выезд на транспорте сейчас – это смертельный риск.

«Стремительное ухудшение ледовой обстановки наблюдается на озере Байкал из-за повышения среднесуточных температур», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На Малом море лед стал рыхлым, местами полностью пропитался водой. В заливе и проливе Ольхонские ворота – уже есть большие площади открытой воды.

В излюбленных местах отдыха иркутян также произошли изменения: в Большом Голоустном до Листвянки и Малого моря образовалась становая трещина местами более 40 см.

«Вблизи поселка Листвянка лед стал игольчатым», - отмечают спасатели. – «Структура рыхлая».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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