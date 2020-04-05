Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
В Иркутской области подтвердился еще один анализ на коронавирус - девятый. Данные пришли утром, 5 апреля, из новосибирского научного центра «Вектор».
«Пациенты получают все необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще у четырех человек сомнительный результат исследования».
Их анализы также отправили в лабораторию Новосибирска. Стоит отметить, что в Приангарье обследованы уже 7037 человек, находящихся на самоизоляции.
Дети не болеют
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