2020-04-05T06:22:06+03:00
Общество

Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске

Данные по коронавирусной инфекции на утро 5 апреля в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в ИркутскеДевятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области подтвердился еще один анализ на коронавирус - девятый. Данные пришли утром, 5 апреля, из новосибирского научного центра «Вектор».

«Пациенты получают все необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще у четырех человек сомнительный результат исследования».

Их анализы также отправили в лабораторию Новосибирска. Стоит отметить, что в Приангарье обследованы уже 7037 человек, находящихся на самоизоляции.

Дети не болеют

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ИСТОЧНИК KP.RU

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