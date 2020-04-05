5 Апр 2020 2020-04-05T06:22:06+03:00

Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Данные по коронавирусной инфекции на утро 5 апреля в Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области подтвердился еще один анализ на коронавирус - девятый. Данные пришли утром, 5 апреля, из новосибирского научного центра «Вектор».

«Пациенты получают все необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще у четырех человек сомнительный результат исследования».

Их анализы также отправили в лабораторию Новосибирска. Стоит отметить, что в Приангарье обследованы уже 7037 человек, находящихся на самоизоляции.

Дети не болеют 00:00 00:00

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 апреля 2020: нерабочая неделя продлена, обещана помощь бизнесу(подробности)

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 апреля 2020: республика на третьем месте по распространенности болезни (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU