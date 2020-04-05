Лесопилка горела 5 апреля в Иркутской области
В городе Киренск утром 5 апреля загорелась пилорама. Сигнал о возгорании пожарным поступил в 06.45. Через 17 минут пламя уже было локализовано.
«Горело административное здание лесопильного предприятия, тушили 14 человек», - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. – «В 07.15 было ликвидировано открытое горение».
Пострадавших на пожаре – нет. Площадь, уничтоженная огнем – 300 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны, их предстоит выяснить специалистам.
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ИСТОЧНИК KP.RU