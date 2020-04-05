5 Апр 2020 2020-04-05T09:52:17+03:00

Джип с рыбаками провалился под лед на Иркутском водохранилище Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водитель и пассажир успели выпрыгнуть из салона до того, как машина полностью затонула

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Несмотря на все сообщения сотрудников МЧС, что лед на водоемах Иркутской области стал рыхлым и на него не то, что выезжать нельзя, в некоторых местах и выходить опасно, любители подледной рыбалки продолжают свои «вылазки». Джип Nissan X-trail ушел под лед 5 апреля в районе бухты Девичьей.

«Рыбаки решили проехать из залива Большой Калей в сторону залива Курминский. В темноте потеряли ориентир. В районе бухты Девичьей на расстоянии 300-400 метров от берега лед проломился», - рассказал пресс-службе ведомства старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Андрей Голубев. – «Автомобиль ушел под воду на глубину более 25 метров».

Жертв удалось избежать. Водитель и пассажир успели выпрыгнуть из салона. Как отмечают спасатели, лед в бухте уже игольчатый и хрупкий. В МЧС также напоминают, что ездить можно только по еще открытым ледовым переправам, а выезд на водные объекты вне переправ карается законом. Рыбакам предстоит выплатить штраф.

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