2020-04-05T11:50:59+03:00
Общество

Коронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерваторе

Пришли анализы пассажиров, прилетевших из-за рубежа
Мария КНЯЗЕВА
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Коронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерватореКоронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерватореФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пришли результаты анализов всех, кто сейчас находится на карантине в Шелеховском обсерваторе. Все тесты у них отрицательные – коронавируса нет. Это значит, что те, кто проживают на территории Приангарья, отправят домой. Об этом сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Домой - на условиях дальнейшей строгой самоизоляции и обязательной сдачи контрольного анализа на десятый день», - отмечает Игорь Кобзев. – «До дома людей доставят отдельным транспортом, который предоставили для этих целей мэры территорий».

Транзитные пассажиры пока что остаются в обсерваторе. Стоит отметить, что сейчас в регионе введен режим самоизоляции, который продлится как минимум до 12 апреля. По данным на утро 5 апреля в Иркутской области 9 заболевших коронавирусом человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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