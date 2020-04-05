5 Апр 2020 2020-04-05T11:50:59+03:00

Коронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерваторе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Пришли результаты анализов всех, кто сейчас находится на карантине в Шелеховском обсерваторе. Все тесты у них отрицательные – коронавируса нет. Это значит, что те, кто проживают на территории Приангарья, отправят домой. Об этом сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Домой - на условиях дальнейшей строгой самоизоляции и обязательной сдачи контрольного анализа на десятый день», - отмечает Игорь Кобзев. – «До дома людей доставят отдельным транспортом, который предоставили для этих целей мэры территорий».

Транзитные пассажиры пока что остаются в обсерваторе. Стоит отметить, что сейчас в регионе введен режим самоизоляции, который продлится как минимум до 12 апреля. По данным на утро 5 апреля в Иркутской области 9 заболевших коронавирусом человек.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 апреля 2020: нерабочая неделя продлена, обещана помощь бизнесу. Самое актуальное на этот час, последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на 5 апреля 2020 года (подробности)

Попугай – в светильнике, мышь – в трубе, рыбка – в черепе: как звери в Иркутском зоопарке самоизолировались из-за коронавируса. Фото, как животные переживают карантин, - в мимишной подборке [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU