5 Апр 2020 2020-04-05T12:18:35+03:00

Три дачных дома горели 5 апреля в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сразу три дачных дома пострадали этой ночью в Иркутском районе. В садоводческом товариществе «Веселое» сначала загорелась двухэтажная дача, огонь с нее перекинулся на соседние участки.

Дом, который загорелся первым полностью уничтожен огнем – площадь строения была 150 кв.метров. Также поврежден сайдинг у соседнего строения на площади 35 к. метров, оплавился стеклопакет у третьей дачи.

«Сообщение о пожаре поступило 01.07 ночи 5 апреля», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 01.56 пламя удалось взять в кольцо. Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 03.21 утра.

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