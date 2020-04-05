Индекс самоизоляции в Иркутске 5 апреля 4,1 балла
В Иркутске вечером 5 апреля, несмотря на выходной день, на улице почти никого не было. Такие данные дает сервис «Яндекс.Карты» на 17.00 . Отмечается, что в обычный день в это время на улице было много людей.
Можно сказать, что иркутяне очень организованны и ответственны, не выходят из квартир, остаются дома. Режим самоизоляции, продленный врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым до 12 апреля, соблюдается горожанами.
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