Онлайн-экскурсии проведут 6 апреля иркутские гиды

6 Апр 2020 2020-04-06T04:02:47+03:00

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Иркутские гиды приготовили шесть часов экскурсий для тех, кто желает больше узнать о верованиях народов на Байкале, о коренных жителях.

«Какие-то экскурсии будут проведены с помощью фото и видео материалов, а какие-то прямо с берегов Байкала», - сообщают организаторы онлайн-марафона экскурсий.

Начнется показ 6 апреля в 13.00 с «Буддизма на Байкале». Тема будет сменяться каждый час. Далее они идут в таком порядке – «Шаманизм», «Культура бурят Прибайкалья», «Феномен Сибирского казачества», «Танцующие кочевники», «Семейные традиции бурят». Подробное расписание – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU