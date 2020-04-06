6 Апр 2020 2020-04-06T04:57:47+03:00

Прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 дней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Обязательная самоизоляция теперь ждет и прилетевших в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга. Такие меры безопасности сейчас необходимы в связи с тем, что 80% от общего числа заболевших коронавирусом в России зарегистрированы именно там.

«Ввести 14-дневную самоизоляцию нужно, чтобы максимально снизить риски завоза COVID-19 в Иркутскую область», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.- «Решение полностью основано на требованиях Роспотребнадзора и продиктовано заботой о жизни и здоровье жителей».

Самоизолироваться должны и приехавшие в Приангарье другими видами транспорта. Сейчас продумывается полный алгоритм действий. Например, как заранее предупредить россиян, которые собираются в наш регион в командировку или транзитом. Чтобы люди могли перенести свои визиты в Иркутскую область.

Стоит отметить, что утром 6 апреля в Иркутской области 9 заболевших коронавирусом, еще у 9 результаты ждут окончательного подтверждения.

Дети не болеют в Иркутске 00:00 00:00

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии для тех, кто прибыл в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, не самолетом, а другими видами транспорта: 8 (3952) 39-99-99.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии для тех, кто прибыл в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, не самолетом, а другими видами транспорта: 8 (3952) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU