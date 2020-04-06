2020-04-06T04:57:47+03:00
Общество

Прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 дней

В Приангарье вводятся дополнительные меры безопасности
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 днейПрилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 днейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Обязательная самоизоляция теперь ждет и прилетевших в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга. Такие меры безопасности сейчас необходимы в связи с тем, что 80% от общего числа заболевших коронавирусом в России зарегистрированы именно там.

«Ввести 14-дневную самоизоляцию нужно, чтобы максимально снизить риски завоза COVID-19 в Иркутскую область», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.- «Решение полностью основано на требованиях Роспотребнадзора и продиктовано заботой о жизни и здоровье жителей».

Самоизолироваться должны и приехавшие в Приангарье другими видами транспорта. Сейчас продумывается полный алгоритм действий. Например, как заранее предупредить россиян, которые собираются в наш регион в командировку или транзитом. Чтобы люди могли перенести свои визиты в Иркутскую область.

Стоит отметить, что утром 6 апреля в Иркутской области 9 заболевших коронавирусом, еще у 9 результаты ждут окончательного подтверждения.

Дети не болеют в Иркутске

00:00
00:00

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии для тех, кто прибыл в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, не самолетом, а другими видами транспорта: 8 (3952) 39-99-99.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии для тех, кто прибыл в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, не самолетом, а другими видами транспорта: 8 (3952) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок
Медицинские маски появились в аптеках Иркутска
Подпишите себя и своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Коронавирус подозревают у 9 жителей Иркутской области
Прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 дней
У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии
Онлайн-экскурсии проведут 6 апреля иркутские гиды
Индекс самоизоляции в Иркутске 5 апреля на 17. 00 4,1 балла
Три дачных дома горели 5 апреля в Иркутском районе
Коронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерваторе
Джип с рыбаками провалился под лед на Иркутском водохранилище
Лесопилка горела 5 апреля в Иркутской области
Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
Выходить на лед Байкала больше нельзя
Поздравляем Ирину Валерьевну Леньшину
В трех районах Иркутска 6 апреля отключат отопление и горячую воду
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»