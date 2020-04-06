2020-04-06T05:20:10+03:00
Общество

Коронавирус подозревают у 9 жителей Иркутской области

Количество заболевших утром 6 апреля осталось прежним
Мария КНЯЗЕВА
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Коронавирус подозревают у 9 жителей Иркутской областиКоронавирус подозревают у 9 жителей Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области, по данным на утро 6 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией осталось прежним – их 9 человек. Все они госпитализированы.

«Пациенты получают все необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Однако, изменения в ситуации с коронавирусом все же есть. Количество сибиряков с сомнительными анализами увеличилось с 4 до 9. На данный момент обследованы 7807 жителей Приангарья, находящихся на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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