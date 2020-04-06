6 Апр 2020 2020-04-06T06:44:07+03:00

ДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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Серьезная авария произошла ранним утром, 6 апреля на перекрестке объездной дороги микрорайона Первомайский – ул. Вампилова. Около 9 часов там столкнулись Мазда Демио и Тойота Тунда. За рулем обеих машин находились женщины.

- В аварии пострадала 38-летняя женщина, которая сидела за рулем Мазды и 4-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В момент столкновения ребенок находился в детском удерживающем кресле, что, возможно, помогло избежать более тяжелых и трагических последствий.

Кто стал виновником ДТП, сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз просят иркутских автолюбителей соблюдать скоростной режим и требования сигналов светофора на городских дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU