2020-04-06T06:44:07+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок

За рулем обеих машин находились женщины
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла ранним утром, 6 апреля на перекрестке объездной дороги микрорайона Первомайский – ул. Вампилова. Около 9 часов там столкнулись Мазда Демио и Тойота Тунда. За рулем обеих машин находились женщины.

- В аварии пострадала 38-летняя женщина, которая сидела за рулем Мазды и 4-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В момент столкновения ребенок находился в детском удерживающем кресле, что, возможно, помогло избежать более тяжелых и трагических последствий.

Кто стал виновником ДТП, сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз просят иркутских автолюбителей соблюдать скоростной режим и требования сигналов светофора на городских дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джип с рыбаками провалился под лед на Иркутском водохранилище (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок
Медицинские маски появились в аптеках Иркутска
Подпишите себя и своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Коронавирус подозревают у 9 жителей Иркутской области
Прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 дней
У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии
Онлайн-экскурсии проведут 6 апреля иркутские гиды
Индекс самоизоляции в Иркутске 5 апреля на 17. 00 4,1 балла
Три дачных дома горели 5 апреля в Иркутском районе
Коронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерваторе
Джип с рыбаками провалился под лед на Иркутском водохранилище
Лесопилка горела 5 апреля в Иркутской области
Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
Выходить на лед Байкала больше нельзя
Поздравляем Ирину Валерьевну Леньшину
В трех районах Иркутска 6 апреля отключат отопление и горячую воду
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»