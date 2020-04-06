2020-04-06T07:40:07+03:00
Происшествия

Мошенник обманывал иркутян, предлагая оформить компенсацию за карантин

Он предлагал своим жертвам оплатить несколько взносов, а потом исчезал
Анна ПОПОВА
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Мошенник обманывал иркутян, предлагая оформить компенсацию за карантинМошенник обманывал иркутян, предлагая оформить компенсацию за карантинФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Иркутской области ищут мошенника, который предлагал пользователям социальных сетей оформить компенсацию за карантин. 57-летний иркутянин разместил на своей странице объявление о том, что поможет тем, кто финансово пострадал из-за закрытия магазинов или предприятий из-за коронавируса. Каждый мог перейти по ссылке на специальный сайт, где мог узнать, какая ему положена компенсация. Как правило, ее размер доходил до 270 тысяч рублей. На эту удочку быстро попался один из жителей региона.

"Получить выплаты было не так-то просто - сначала аферист просил оплатить услуги юриста, затем оформление документов, создание электронной подписи и так далее, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

После совершения 9 подобных переводов на 21 тысячу рублей, мужчина понял, что имеет дело с мошенником. Тогда пострадавший обратился в полицию и написал заявление на обманщика, обещающего баснословные компенсации. На него уже завели уголовное дело за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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