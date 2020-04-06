Буйного прохожего со свертком наркотиков задержали в Иркутске
Во время патрулирования Свердловского района на служебном автомобиле сотрудники Росгвардии заметили подозрительного прохожего. Он шел по улице Лермонтова, размахивал руками, громко кричал и мешал другим пешеходам. Росгвардейцы решили остановить его, чтобы выяснить причины такого поведения.
"Дебошир заметил, что в его сторону едет патрульный автомобиль, после чего развернулся и попытался убежать от преследования, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - Но в итоге полицейские все же его задержали".
На допросе 22-летний нарушитель не смог объяснить, почему так странно вел себя на улице. При обыске у него нашли сверток с подозрительным веществом, которое скорее всего является наркотиками. Подтвердить его природу сможет только специальная экспертиза. Ну а пока полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU