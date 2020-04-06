6 Апр 2020 2020-04-06T15:18:11+03:00

Пять новых случаев коронавируса обнаружили за сутки в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один мужчина, у которого был этот диагноз, умер

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В Иркутской области продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки положительные анализы выявлены у пяти жителей региона.

То есть по данным на 20.00 часов 6 апреля в Приангарье 13 человек больны коронавирусом, еще один мужчина, у которого был официально подтвержден COVID-19 скончался в Областной инфекционной больнице. Ему было 62 года.

«В связи с продолжающимся распространением и угрозой завоза коронавирусной инфекции глава региона подписал Указ о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции в Иркутской области до 12 апреля», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU