Пять новых случаев коронавируса обнаружили за сутки в Иркутской области
В Иркутской области продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки положительные анализы выявлены у пяти жителей региона.
То есть по данным на 20.00 часов 6 апреля в Приангарье 13 человек больны коронавирусом, еще один мужчина, у которого был официально подтвержден COVID-19 скончался в Областной инфекционной больнице. Ему было 62 года.
«В связи с продолжающимся распространением и угрозой завоза коронавирусной инфекции глава региона подписал Указ о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции в Иркутской области до 12 апреля», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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