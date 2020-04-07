2020-04-07T03:49:36+03:00
Общество

50 человек за сутки нарушили режим самоизоляции в Иркутской области

У всех из них было постановление о самоизоляции
Мария КНЯЗЕВА
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50 человек за сутки нарушили режим самоизоляции в Иркутской области50 человек за сутки нарушили режим самоизоляции в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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50 человек, получивших постановление о самоизоляции, нарушили необходимый режим. Такое количество отслежено только за сутки. Выявлять нарушителей стало возможно при подключении Приангарья к специальной информационной системе.

«За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность», - напомнили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Режим самоизоляции также введен для всех граждан, кроме тех, кому разрешено работать, до 12 апреля.

«Далее решение будем принимать в зависимости от эпидситуации, - сообщил врио губернатора Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба. – «Главное, на чем настаиваем, – все должны находиться дома, соблюдать режим самоизоляции. «Яндекс» по-прежнему показывает низкий уровень самоизоляции в Иркутске. Еще раз призываю всех быть ответственными. Оставайтесь дома. Ситуация усугубляется с каждым днем».

Напомним, вчера в регионе один пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус, умер в Областной инфекционной больнице ему было 62 года.

Молния. В Иркутске сегодня зафиксирована первая смерть от коронавируса. В регионе - 13 официально подтвержденных случаев. Кому разрешено работать, а кто - на самоизоляции?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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