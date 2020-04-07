Реки вскроются на 12 дней раньше в Иркутской области

7 Апр 2020 2020-04-07T04:09:19+03:00

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Зима версии 2019-2020 оказалась теплой и малоснежной. По наблюдениям метеорологов на юге в этом году было теплее на 2-4 градуса, а на севере и вовсе на 5-8 делений выше обычного. Все это, конечно, приводит к таянию льда, которое началось раньше времени. Об этом говорят и замеры льда на реках региона.

«Исходя из полученных данных, прогнозируется вскрытие рек на 5-12 дней раньше в сравнении с предыдущими годами», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Во второй декаде апреля начнется вскрытие рек Ия, Китой, Белая, Ока, Бирюса, в третьей декаде апреля ожидается вскрытие рек Иркут, Уда, Лена, Киренга, в первой декаде мая вскроются реки Нижняя Тунгуска и Витим».

Самое важное при таянии льда, не допустить ледяных заторов, иначе это приведет к повышению уровня воды, затоплению населенных пунктов, расположенных в низинах. По прогнозам специалистов, уровни весеннего половодья не будут превышать нормальных показателей, но все же выход воды из берегов возможен при одновременном таянии ледяного покрова на Лене, Бирюсе, Ие, Нижней Тунгуске, Киренге и других малых реках.

«Для предотвращения негативных гидрологических явлений с 11 марта в муниципальных образованиях проводятся противопаводковые превентивные мероприятия: ослабление ледовых полей на затороопасных участках рек путем распиловки льда общей протяженностью 12,6780 километров, из которых уже распилено 3,752 километров, и зачернения льда общей площадью 0,8630 квадратных километров, сейчас зачернено 0,376 квадратных километров», - отмечают в ведомстве.

Вчера такие работы проводились на реке Лене в Жигаловском районе, недалеко от села Тутура. Сегодня, 7 апреля, лед будут бурить снова на той же реке, но уже в Киренском районе, у населенного пункта Змеиново. Чернить лед начнут на реке Киренге в Казачинско-Ленском районе вблизи Верхнемартынова.

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ИСТОЧНИК KP.RU