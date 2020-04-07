В Иркутской области на утро 7 апреля 13 больных коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T07:59:18+03:00

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После тревожных и трагичных суток 6 апреля, когда в Иркутской области была зафиксирована первая смерть от коронавируса - умер 62-летний мужчина, и появилось сразу 5 больных, сегодняшняя статистика борьбы с болезнью обнадеживает. Впервые за последнее время в регионе не обнаружено новых случаев болезни. Нет и тех, кто на подозрении, с сомнительными диагнозами.

Конечно, это не значит, что с вирусом удалось справиться. Он не сдается, и пандемия, как говорит вирусолог, директор противочумного института Балахонов, уже здесь. В соседней Бурятии уже 50 случаев и тоже есть трагический исход.

Защититься от нее можно, выполняя все рекомендации медиков относительно соблюдения безопасного расстояния между людьми -это 1, 5 метра, ношения масок в помещениях, где много людей, тщательного мытья рук с мылом, бытовой дезинфекции с обычными хлорсодержащими веществами.

Оперштаб Иркутской области создал карту заражения, на которую наносятся новые случаи болезни. "КП" в Иркутске публикует последний вариант карты. Мы видим, что инфекция зарегистрирована в четырех районах области, включая Осинский.

Карта на утро 7 апреля. Оперштаб

Берегите себя и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU