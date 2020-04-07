Индекс уровня самоизоляции в Иркутске на 6 апреля: на 12 утра он составляет 3, 3 балла

7 Апр 2020 2020-04-07T07:38:16+03:00

Гораздо лучше, как показывает индекс самоизоляции, соблюдают правила в Улан-Удэ, а хуже всех в Сибири - в Кемерове и Новосибирске

Изменить размер текста: A A

Индекс уровня самоизоляции в Иркутске на 6 апреля, к 12 утра, составил 3, 3 балла. Показатель хороший - значит, те, кто не работает , сидят по домам, понимая, что прогулки во время эпидемии в оживленных местах очень опасны. "КП" -Иркутск сравнила показатели этого индекса на это же время в других городах Сибири и вот что выяснилось.

Индекс уровня самоизоляции в Иркутске на 6 апреля, к 12 утра, составил 3, 3 балла, а в Улан-Удэ - 3, 8. У соседей, пусть они сейчас и относятся к дальневосточному округу, больше больных - 50 случаев заражения, и люди осторожнее. В Чите уже час дня. Но индекс уровня самоизоляции - 3, 4.

А что у соседей по Сибири? (Индекс не считают для Кызыла, Абакана и Горно-Алтайска). В большинстве сибирских регионов, кроме Омска, на 11 утра.Самый низкий уровень самоизоляции, по данным Яндекса, в Кемерове - всего 3. 0. Получается, большинство кемеровчан игнорируют запреты. В Томске и Новосибирске - 3, 1. А вот у Красноярска - 3, 4. Кстати, в Иркутске на это же время был ровно такой же показатель.

В Омске на 10 утра местного времени индекс уровня самоизоляции по данным Яндекса - 3, 7.

Берегите себя, старайтесь, по возможности, лишний раз не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU