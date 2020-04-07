Укус зараженного боррелиозом клеща зафиксировали в Иркутской области

7 Апр 2020 2020-04-07T08:24:21+03:00

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Клещи в Иркутской области проснулись.Теперь это можно сказать точно. Пострадавших пока не очень много. Это связано в том числе и с тем, что в регине проходят карантинные мероприятия по коронавирусу и люди большее количество времени проводят дома. Тем не менее, с начала сезона активности клещей на территории области зарегистрировано 24 обращения по поводу присасывания клещей, в 11 случаях пострадавшие - дети.

Исследовано 15 клещей, один из них оказался заражен боррелиозом.

-Наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки, - напоминают в Управлении Роспотребнадзора по региону.- В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Ну и, что в принципе знают жители региона, выходя в лес, надо быть во всеоружии. А это значит -использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей не только самого себя, но и собак, если вы берете их с собой в лес.

Если клещ все же впился в тело, нужно как можно скорее обратиться к врачам. Они помогут вытащить клеща. Если вы сделали это сами ( тут надо соблюдать осторожность, чтобы его микроскопический хоботок не застрял) положите клеща на мокрую ватку в какую-то коробочку, например, от спичек. Его надо принести на анализ в лабораторию профилактики клещевых инфекций на ул. К. Маркса, 3.

Перед началом "большого" сезона активности клещей надо оформить и страховку, это снизит затраты на исследование клеща на вирусы и лечение. .

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ИСТОЧНИК KP.RU