2020-04-07T08:22:58+03:00
Общество

Работающие пенсионеры смогут уйти на больничный до 19 апреля в Иркутской области

Это касается только тех, кто работает не в удаленном режиме
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Работающие пенсионеры смогут уйти на больничный до 19 апреля в Иркутской областиРаботающие пенсионеры смогут уйти на больничный до 19 апреля в Иркутской областиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области работающие пенсионеры, которым больше 65 лет, смогут получить больничный на срок до 19 апреля. Им можно будет оформить лист нетрудоспособности, не выходя из дома - достаточно позвонить в Фон социального страхования, отправить СМС или заполнить специальный бланк на официальном сайте организации.

"Исключение составляют только те пенсионеры, которые трудятся в удаленном режиме и им не нужно постоянно посещать рабочее место, - сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. - В таком случае больничный им не выдадут".

Листы нетрудоспособности будут оформляться на основе тех сведений, которые передаст в Фонд работодатель. И на их основании там рассчитают сумму, которую будут выплачивать пенсионерам в течение всего периода нахождения на карантине. Ну а от работающих жителей Иркутской области старше 65 лет требуется только одно: сидеть дома и не выходить на улицу без необходимости, чтобы не заразиться коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТПП Восточной Сибири создала чат для информационной поддержки бизнеса
К иркутянам с подозрением на коронавирус выезжают специальные экипажи скорой помощи
Надежда Бабкина находится в больнице, ее ввели в кому
Коммунальные услуги не будут отключать за долги до начала 2021 года
Михаил Мишустин призвал губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными
Военкоматы по всей стране продолжают работать в удаленном режиме
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутской области идет на спад
Укус зараженного боррелиозом клеща зафиксировали в Иркутской области
Работающие пенсионеры смогут уйти на больничный до 19 апреля в Иркутской области
Индекс уровня самоизоляции в Иркутске на 6 апреля: на 12 утра он составляет 3, 3 балла
В Иркутской области на утро 7 апреля 13 больных коронавирусом
Владислав Божеев назначен директором филиала МТС в Иркутской области
Реки вскроются на 12 дней раньше в Иркутской области
50 человек за сутки нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
В Подмосковье отец 15 минут спасал 2-летнего малыша, подавившегося курагой
Пять новых случаев коронавируса обнаружили за сутки в Иркутской области
Проезд по улице Ядринцева ограничат в Иркутске с 7 апреля
Первое заседание депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса прошло при Заксобрании Иркутской области
Рейтинг пресс-служб составили в Иркутской области
В Приангарье поступило сто тысяч медицинских масок
Проезд по улице Свердлова ограничат в Иркутске
Иркутяне выстраиваются в очередь за медицинскими масками
Автомобиль скорой помощи угнали в Иркутской области
Спецвыпуск «Коронавирус» в ежедневной «КП» 9 апреля: как в Приангарье идет борьба с инфекцией
13 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске