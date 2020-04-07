Работающие пенсионеры смогут уйти на больничный до 19 апреля в Иркутской области

7 Апр 2020 2020-04-07T08:22:58+03:00

Это касается только тех, кто работает не в удаленном режиме

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В Иркутской области работающие пенсионеры, которым больше 65 лет, смогут получить больничный на срок до 19 апреля. Им можно будет оформить лист нетрудоспособности, не выходя из дома - достаточно позвонить в Фон социального страхования, отправить СМС или заполнить специальный бланк на официальном сайте организации.

"Исключение составляют только те пенсионеры, которые трудятся в удаленном режиме и им не нужно постоянно посещать рабочее место, - сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. - В таком случае больничный им не выдадут".

Листы нетрудоспособности будут оформляться на основе тех сведений, которые передаст в Фонд работодатель. И на их основании там рассчитают сумму, которую будут выплачивать пенсионерам в течение всего периода нахождения на карантине. Ну а от работающих жителей Иркутской области старше 65 лет требуется только одно: сидеть дома и не выходить на улицу без необходимости, чтобы не заразиться коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU