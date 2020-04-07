2020-04-07T09:09:03+03:00
Общество

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутской области идет на спад

Ситуация ниже эпидемического порога на 41 процент
Анна ПОПОВА
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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутской области идет на спадУровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутской области идет на спадФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Иркутской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. Такой вывод можно сделать из сообщения регионального Роспотребнадзора. По обновленной информации уровень заболеваемости этими инфекциями у нас ниже эпидемического порога на 41 процент, также постоянно наблюдается снижение количества заразившихся.

"За прошедшую неделю в области зафиксировано 14285 случаев заболевания ОРВИ, из них в Иркутске - 5469, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Причем большую часть от общего числа, а именно 11279 человек, составляют дети".

С начала эпидемического сезона в Иркутской области у 1464 человек лабораторно подтвержден диагноз "грипп", 933 из них - дети. В Роспотребнадзоре напоминают, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением при возникновении симптомов ОРВИ и гриппа. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он назначил правильные препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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