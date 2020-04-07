Военкоматы по всей стране продолжают работать в удаленном режиме

7 Апр 2020 2020-04-07T09:36:02+03:00

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В связи с опасностью распространения коронавируса у многих возник логичный вопрос: а как же теперь организуют весенний призыв? Ведь на службу в армии в это время должны были пойти 135 тысяч новобранцев. Как сообщили корреспондентам KP.RU в Генштабе, ни один военкомат не закрылся, их сотрудники продолжают работать - но только в удаленном режиме.

Это значит, что они продолжают собирать информацию о новобранцах и связываться с ними, но делают это дистанционно: с помощью звонков и писем на электронную почту. Никаких сборов будущих защитников Родины в ближайшее время не предвидится - все-таки большое скопление людей повышает риск заразиться коронавирусом.

Также из-за распространения COVID 19 министр обороны запретил отправлять будущих военнослужащих в части до 20 мая. Пауза в 1,5 месяца наверняка поможет министерству обороны переждать пик пандемии. А, когда солдаты все-таки прибудут на службу в мае-июне, они будут сидеть на карантине в течение 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU