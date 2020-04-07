7 Апр 2020 2020-04-07T10:28:54+03:00

Надежда Бабкина находится в больнице, ее ввели в кому. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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О том, что народная любимица, 70-летняя Надежда Бабкина попала в больницу, стало известно вечером 6 апреля. У певицы пневмония. . Как и всем, кто попадает к медикам с таким диагнозом, ей сделали пробу на коронавирус. Об этом сообщала kp.ru

Близкие почти шесть дней скрывали информацию о госпитализации знаменитой певицы. По последней информации, певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она лечится одной из частных клиник Москвы. Близкие почти шесть дней скрывали информацию о госпитализации 70-летней артистки.

Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Первые анализы на коронавирус отрицательные. Но это не окончательный вердикт. Подробности смотрите на сайте kp.ru

Тем временем, близкие и знакомые певицы на звонки прессы не отвечают: сын Данила Заседателев не берет трубку, также как и помощники Бабкиной и ее коллеги по телешоу "Модный приговор". Народная артистка последний раз выходила на связь в инстаграме два дня назад.

- Мои дорогие, сейчас у нас столько времени освободилось, -написала в соцсети Надежда Бабкина. - Я лично начала читать, в том числе и классиков. А чем занимаетесь вы в изоляции?

А незадолго до этого певица обратилась к подписчикам канала и своим поклонникам по видео.

- Мои дорогие, это уже не шутки! Давайте все сейчас посидим дома, - оставила она видеозапись. - Тем более президент сказал, мэр Москвы сказал, правительство... Ничего, отдохнем немного от кафе и ресторанов. Мне, например, дома нескучно и всегда есть, чем заняться. Шкафы разобрать, с внуками пообщаться...

Здоровья народной артистке и всеобщей любимице!

ИСТОЧНИК KP.RU