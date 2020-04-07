7 Апр 2020 2020-04-07T10:48:42+03:00

К иркутянам с подозрением на коронавирус выезжают специальные экипажи скорой помощи

Пока в городе их только три, при необходимости количество будет увеличено

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Носилки-боксы, противочумные костюмы, респираторы, очки и специальная обувь. В Иркутске сформировано три экипажа для оказания экстренной и неотложной помощи жителям города, которые возможно заражены коронавирусной инфекцией, то есть контактировали с заболевшими или находятся дома на самоизоляции, так как приехали из стран или городов, где есть случаи заболевания COVID-19.

«Фельдшеры и водители обеспечены средствами индивидуальной защиты», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Экипажи базируются в трех округах Иркутска – Ленинском, Свердловском и Правобережном».

За прошедшие две недели эти бригады уже более 150 раз выезжали на вызовы. Пока в столице Приангарья три таких экипажа. Отмечается, что если эпидемическая ситуация ухудшится, количество бригад также увеличат.

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ИСТОЧНИК KP.RU