К иркутянам с подозрением на коронавирус выезжают специальные экипажи скорой помощи
Носилки-боксы, противочумные костюмы, респираторы, очки и специальная обувь. В Иркутске сформировано три экипажа для оказания экстренной и неотложной помощи жителям города, которые возможно заражены коронавирусной инфекцией, то есть контактировали с заболевшими или находятся дома на самоизоляции, так как приехали из стран или городов, где есть случаи заболевания COVID-19.
«Фельдшеры и водители обеспечены средствами индивидуальной защиты», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Экипажи базируются в трех округах Иркутска – Ленинском, Свердловском и Правобережном».
За прошедшие две недели эти бригады уже более 150 раз выезжали на вызовы. Пока в столице Приангарья три таких экипажа. Отмечается, что если эпидемическая ситуация ухудшится, количество бригад также увеличат.
Читайте также:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 апреля 2020: первая смерть, мнение вирусолога и карта случаев (подробности)
Молния. В Иркутске сегодня зафиксирована первая смерть от коронавируса. В регионе - 13 официально подтвержденных случаев. Кому разрешено работать, а кто - на самоизоляции?
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU