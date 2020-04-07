7 Апр 2020 2020-04-07T11:07:57+03:00

Двукратный чемпион мира будет играть в Байкал-Энергии. Фото: ХК "Байкал-Энергия"

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В хоккейном клубе «Байкал-Энергия» пополнение. Играть вместе с иркутскими спортсменами на ледовом поле теперь будет двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка мира Вадим Чернов. Контракт с хоккеистом был подписан накануне.

«Вадим Чернов усилит линию полузащиты «Байкал-Энергии» в предстоящем игровом сезоне», - сообщает пресс-служба клуба.

Мастер спорта по хоккею с мячом до этого числился в рядах красноярского «Енисея». В минувшем сезоне 25-летний спортсмен провел 30 матчей, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач. Всего же на счету Вадима Чернова 205 игр и 42 гола.

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