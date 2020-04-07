2020-04-07T12:01:09+03:00
Происшествия

Мошенники обманули трех усольчанок, представившись сотрудниками банка

В общей сложности они украли у своих жертв 231 тысячу рублей
Анна ПОПОВА
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Мошенники обманули трех усольчанок, представившись сотрудниками банкаМошенники обманули трех усольчанок, представившись сотрудниками банкаФото: Александр ГЛУЗ
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Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. Накануне в отдел полиции Усолья-Сибирского обратилась местная жительница, которая попалась на удочку аферистов. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то оформил на нее кредит. Чтобы отменить заявку мошенник попросил назвать все личные данные. После таинственного звонка усольчанка обнаружила, что на нее оформили кредит на 80 тысяч рублей.

"С помощью информации от пострадавшей аферист зашел в банковское мобильное приложение от ее имени и подал заявку на займ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На данный момент полицейские выясняют, успел ли кто-то получить 80 тысяч рублей вместо женщины".

Лжебанкиры успели обмануть еще двух усольчанок. Первой также поступил звонок из финансовой организации - ее напугали тем, что со счета пытаются снять деньги. Она продиктовала мошеннику все необходимые данные и лишилась 11 тысяч. Таким же образом обманули и жительницу поселка Белореченский - вот только она после звонка из "банка" не досчиталась 140 тысяч рублей. В общей сложности аферисты украли у троих женщин 231 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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