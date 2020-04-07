2020-04-07T13:33:05+03:00
Происшествия

Потасовка со стрельбой у бара в Иркутске: ранение получил 20-летний парень

Конфликт произошел в заведении по улице Воровского
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Потасовка со стрельбой у бара в Иркутске: ранение получил 20-летний пареньПотасовка со стрельбой у бара в Иркутске: ранение получил 20-летний пареньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Трагедией едва не закончился конфликт между двумя компаниями в одном из баров Иркутска. 28 марта, около 5 часов утра, в заведении по улице Воровского что-то не поделили две группы молодых людей. Завязалась потасовка, во время которой 26-летний мужчина достал оружие и выстрелил в 20-летнего парня. К счастью, раненому вовремя оказали медицинскую помощь. Прибывшие врачи спасли ему жизнь.

Что касается стрелка, то после конфликта он скрылся. Задержать его удалось на днях. Сейчас разыскивается оружие, из которого был совершен выстрел.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Что касается задержанного, то решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убил возлюбленную и 20 лет скрывался от следствия житель Усть-Кута (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочий погиб при разрыве самодельного котла в Бодайбо
Игорь Кобзев: Мы должны ответственно подойти к отправке призывников к месту службы
Потасовка со стрельбой у бара в Иркутске: ранение получил 20-летний парень
Подтверждающие анализы на коронавирус теперь будут делать в Иркутске
Мошенники обманули трех усольчанок, представившись сотрудниками банка
Продлевать инвалидность будут автоматически в Иркутской области
Двукратный чемпион мира будет играть в Байкал-Энергии
ТПП Восточной Сибири создала чат для информационной поддержки бизнеса
К иркутянам с подозрением на коронавирус выезжают специальные экипажи скорой помощи
Надежда Бабкина находится в больнице, ее ввели в кому
Коммунальные услуги не будут отключать за долги до начала 2021 года
Михаил Мишустин призвал губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными