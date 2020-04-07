Потасовка со стрельбой у бара в Иркутске: ранение получил 20-летний парень

7 Апр 2020 2020-04-07T13:33:05+03:00

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Трагедией едва не закончился конфликт между двумя компаниями в одном из баров Иркутска. 28 марта, около 5 часов утра, в заведении по улице Воровского что-то не поделили две группы молодых людей. Завязалась потасовка, во время которой 26-летний мужчина достал оружие и выстрелил в 20-летнего парня. К счастью, раненому вовремя оказали медицинскую помощь. Прибывшие врачи спасли ему жизнь.

Что касается стрелка, то после конфликта он скрылся. Задержать его удалось на днях. Сейчас разыскивается оружие, из которого был совершен выстрел.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Что касается задержанного, то решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU