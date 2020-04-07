2020-04-07T14:01:20+03:00
Происшествия

Рабочий погиб при разрыве самодельного котла в Бодайбо

Вместе с коллегой он проводил работы по растапливанию сточного канала
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Рабочий погиб при разрыве самодельного котла в БодайбоРабочий погиб при разрыве самодельного котла в БодайбоФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Трагедия произошла 7 апреля на улице Труда, в Бодайбо. Около 12 часов дня двое мужчин выполняли работы по растапливанию сточного канала. В разгар ремонта неожиданно произошел разрыв самодельного котла. Рабочие получили травмы, один из них скончался на месте.

- Мужчине было 30 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Начата проверка по статье «Нарушение требований охраны труда».

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются следователи, которые работают на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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