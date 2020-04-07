Проезд по улице Сухэ-Батора ограничат в Иркутске

7 Апр 2020 2020-04-07T14:57:23+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 20.00 8 апреля до 07.00 9 апреля ограничат движение по улице Сухэ-Батора, в районе дома № 9. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связано с проведением аварийных работ на теплосети.

Напомним, что внимательнее иркутским водителям стоит быть и на улице Ядринцева. Там из-за аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, с 7 по 20 апреля закрыли для проезда участок улицы Ядринцева от Трилиссера до 1-й Советской.

Но и это еще не все ограничения. С 8 по 20 апреля будет частично закрыт проезд на перекрестке улиц Свердлова и Пролетарской. Причина все та же – ремонт на теплосетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU