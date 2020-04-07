Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T15:35:05+03:00

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Жители Иркутской области стали намного реже летать на самолетах из-за коронавируса. Об этом говорит стремительное снижение потока пассажиров в иркутском аэропорту. В марте этого года он сократился на 15,4 процента и продолжает падать. В это время сотрудники воздушного порта обслужили 136200 человек, причем 105095 из них летели не за границу, а в другие регионы.

"7 апреля через аэропорт прошли 963 пассажира, при том, что обычно этот показатель доходить до 3500 в день, - сообщили в пресс-службе воздушного порта".

Из-за этого крупным авиакомпаниям приходится сокращать количество рейсов из Иркутска. Чаще всего уменьшают частоту вылетов в Москву. Отменяют и полеты по некоторым региональным направлениям - например, до 30 апреля отменили все рейсы в Усть-Кут. По прогнозам специалистов ситуация с падением количества пассажиров не улучшится до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU