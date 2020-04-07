2020-04-07T15:35:05+03:00
Общество

Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса

Их количество сократилось практически в три раза
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавирусаПоток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Жители Иркутской области стали намного реже летать на самолетах из-за коронавируса. Об этом говорит стремительное снижение потока пассажиров в иркутском аэропорту. В марте этого года он сократился на 15,4 процента и продолжает падать. В это время сотрудники воздушного порта обслужили 136200 человек, причем 105095 из них летели не за границу, а в другие регионы.

"7 апреля через аэропорт прошли 963 пассажира, при том, что обычно этот показатель доходить до 3500 в день, - сообщили в пресс-службе воздушного порта".

Из-за этого крупным авиакомпаниям приходится сокращать количество рейсов из Иркутска. Чаще всего уменьшают частоту вылетов в Москву. Отменяют и полеты по некоторым региональным направлениям - например, до 30 апреля отменили все рейсы в Усть-Кут. По прогнозам специалистов ситуация с падением количества пассажиров не улучшится до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще у 6 жителей Иркутской области подозревают коронавирус
В Центробанке рассказали, как аферисты грабят людей, прикрываясь коронавирусом
Биолог Станислав Полозов рассказал о главной опасности коронавируса
Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса
Проезд по улице Сухэ-Батора ограничат в Иркутске
Рабочий погиб при разрыве самодельного котла в Бодайбо
Игорь Кобзев: Мы должны ответственно подойти к отправке призывников к месту службы
Потасовка со стрельбой у бара в Иркутске: ранение получил 20-летний парень
Подтверждающие анализы на коронавирус теперь будут делать в Иркутске
Мошенники обманули трех усольчанок, представившись сотрудниками банка
Продлевать инвалидность будут автоматически в Иркутской области
Двукратный чемпион мира будет играть в Байкал-Энергии
ТПП Восточной Сибири создала чат для информационной поддержки бизнеса
К иркутянам с подозрением на коронавирус выезжают специальные экипажи скорой помощи
Надежда Бабкина находится в больнице, ее ввели в кому
Коммунальные услуги не будут отключать за долги до начала 2021 года
Михаил Мишустин призвал губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными