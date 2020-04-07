Биолог Станислав Полозов рассказал о главной опасности коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T16:14:34+03:00

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Корреспонденты KP.RU встретились с молекулярным биологом Станиславом Полозовым и поговорили с ним о коронавирусе. Эксперт считает, что одна из главных опасностей нового заболевания в том, что наука еще не знает, как оно повлияет на здоровье человека. По мнению Полозова, в будущем люди, страдающие гипертонией, ожирением и диабетом, перенесшие COVID 19, могут столкнуться с иммунным конфликтом за счет того, что вирус в организме пытается подстраиваться под гормоны, регулирующие давление. Так что невозможно предсказать, как это скажется на их здоровье.

"Но есть надежда, что у организма существуют неисследованные механизмы, которые могут противостоять коронавирусу, - рассказал Станислав Полозов. - Возможно это поможет быстрее создать вакцину, которая поможет людям переносить заболевание в легкой форме и избежать смертельных исходов".

Также эксперт объяснил, почему при такой низкой смертности от COVID 19 для борьбы с его распространением используют такие серьезные методы. Дело в том, что вирус может находиться в организме человека незамеченным в течение 14 дней. В это время больной даже не подозревает, что он носитель коронавируса, но при этом заражает других. А из-за первоначального отсутствия симптомов обнаружить тех, у кого был контакт с зараженным, очень трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU