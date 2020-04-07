В Центробанке рассказали, как аферисты грабят людей, прикрываясь коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T16:33:48+03:00

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В Банке России предупредили россиян об активизации мошенников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как выяснили корреспонденты KP.RU, аферисты звонят своим жертвам или отправляют им сообщения, представляясь сотрудниками банков. Затем сообщают, что клиенту положена отсрочка по выплате кредита, и, чтобы ее получить, он должен назвать все данные своих банковских карт. Доверчивые жертвы, желающие получить "кредитные каникулы", соглашаются, но в итоге теряют деньги.

"Чтобы люди поверили мошенникам и сообщили необходимую информацию, они часто используют названия и логотипы известных организаций, - сообщается на сайте Центробанка России".

Чтобы не попасться на удочку мошенников, помните: никогда не сообщайте незнакомым людям данные своей карты. Если вам позвонили и сообщили о манипуляциях с вашим счетом, сообщите об этом в банк, в котором хранятся ваши сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU