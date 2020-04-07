2020-04-07T17:22:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 6 жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Более 5 тысяч человек остаются на карантине
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Еще у 6 жителей Иркутской области подозревают коронавирус.Еще у 6 жителей Иркутской области подозревают коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Все, кто контактировал с инфицированными коронавирусом, обязаны соблюдать режим самоизоляции. О необходимости этого заявил сегодня, 7 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции Игорь Кобзев. .

- Родственники, ближайшее окружение должны понимать меру своей ответственности, и в случае, если коронавирус выявили у их близкого человека или у него подозревают заболевание, обязаны 14 дней провести в самоизоляции, - сказал глава региона. - При первых признаках болезни нужно обратиться к врачу. Кроме того, необходимо максимально точно отследить всю цепочку людей, с которыми общались заразившиеся. Чем полнее информация будет у нас по каждому случаю, тем ниже риск распространения болезни среди населения.

Напомним, что на 7 апреля в Иркутской области коронавирус подтвержден у 14 пациентов, один из них, 62-летний мужчина, вчера умер. Сейчас перепроверяют пробы еще у 6 человек - у них подозревают коронавирус. Результат проверок мы узнаем уже завтра. Но стоит помнить, что 10 человек из тех, что заболели, заразились от своих знакомых, друзей или родственников уже в регионе. И если те, кто как -то общался с заразившимися, не отправятся на двухнедельный карантин, передача вируса продолжится. А этого допустить нельзя. Поэтому мэрам всех четырех территорий, в которых обнаружены больные ( медики тут применяют термин - очаг инфекции) должны строго контролировать определение всех групп риска. Любой из тех, кто общался с заболевшим, может и сам быть источником инфекции.

На обсервации сейчас 210 человек. На самоизоляции продолжают карантин 5170 жителей области.

Мэрам муниципальных образований он поручил взять на личный контроль ситуацию с выявлением группы риска в территориях, где были зафиксированы случаи заражения.Контактирующие с инфицированными коронавирусом обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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