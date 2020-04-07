2020-04-07T18:52:29+03:00
Общество

Трамп решил, что США будут использовать Луну как еще один свой штат

Он отказался считать космос общим достоянием и разрешил добывать там природные ресурсы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Трамп отказался считать космос общим достоянием и разрешил добывать там природные ресурсы.Трамп отказался считать космос общим достоянием и разрешил добывать там природные ресурсы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Конечно. до того момента, как американские лунные корпорации высадятся на Луне и Марсе и начнут там добычу полезных ископаемых, поделив планеты на участки, как при золотой лихорадке, еще есть время. Но прогресс движется быстро и, очевидно, что его не так уж и много. Поэтому не стоит недооценивать тот факт,что Трамп подписал указ, разрешающий корпорациям коммерческое использование небесных тел.

«США не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние». Конечно, есть «Договор о космосе»-1967 и «Соглашение о Луне»-1979 . Они прямо запрещают какой-либо стране претендовать на космические объекты или размещать там военные базы. Что ж, эти два международных документа в указе Трампа тоже упомянуты. В том смысле, что Вашингтон с ними более не считается, сообщает сайт kp.ru

На самом деле, коммерсант Трамп лишь четко обозначил идеи американских коммерсантов. И одобрил их. Мнение других сторон его, похоже, мало волнует.

— Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Агрессивные планы по фактическому захвату территорий планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, — написал в Твиттере зам. генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Чем ответит Россия? Политолог Михаил Фрибен предложил вспомнить о более достижимом и земном - об Антарктиде. И отказаться от соответствующего договора, начав там активные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп решил, что США будут использовать Луну как еще один свой штат
Еще у 6 жителей Иркутской области подозревают коронавирус
В Центробанке рассказали, как аферисты грабят людей, прикрываясь коронавирусом
Биолог Станислав Полозов рассказал о главной опасности коронавируса
Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса
Проезд по улице Сухэ-Батора ограничат в Иркутске
Рабочий погиб при разрыве самодельного котла в Бодайбо
Игорь Кобзев: Мы должны ответственно подойти к отправке призывников к месту службы
Потасовка со стрельбой у бара в Иркутске: ранение получил 20-летний парень
Подтверждающие анализы на коронавирус теперь будут делать в Иркутске
Мошенники обманули трех усольчанок, представившись сотрудниками банка
Продлевать инвалидность будут автоматически в Иркутской области
Двукратный чемпион мира будет играть в Байкал-Энергии
ТПП Восточной Сибири создала чат для информационной поддержки бизнеса
К иркутянам с подозрением на коронавирус выезжают специальные экипажи скорой помощи
Надежда Бабкина находится в больнице, ее ввели в кому
Коммунальные услуги не будут отключать за долги до начала 2021 года
Михаил Мишустин призвал губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными