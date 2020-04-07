Трамп решил, что США будут использовать Луну как еще один свой штат

7 Апр 2020 2020-04-07T18:52:29+03:00

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Конечно. до того момента, как американские лунные корпорации высадятся на Луне и Марсе и начнут там добычу полезных ископаемых, поделив планеты на участки, как при золотой лихорадке, еще есть время. Но прогресс движется быстро и, очевидно, что его не так уж и много. Поэтому не стоит недооценивать тот факт,что Трамп подписал указ, разрешающий корпорациям коммерческое использование небесных тел.

«США не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние». Конечно, есть «Договор о космосе»-1967 и «Соглашение о Луне»-1979 . Они прямо запрещают какой-либо стране претендовать на космические объекты или размещать там военные базы. Что ж, эти два международных документа в указе Трампа тоже упомянуты. В том смысле, что Вашингтон с ними более не считается, сообщает сайт kp.ru

На самом деле, коммерсант Трамп лишь четко обозначил идеи американских коммерсантов. И одобрил их. Мнение других сторон его, похоже, мало волнует.

— Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Агрессивные планы по фактическому захвату территорий планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, — написал в Твиттере зам. генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Чем ответит Россия? Политолог Михаил Фрибен предложил вспомнить о более достижимом и земном - об Антарктиде. И отказаться от соответствующего договора, начав там активные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU