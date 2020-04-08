2020-04-08T03:59:01+03:00
Общество

Еще один рейс из Бангкока в Иркутск намечен на 10 апреля

Минтранс сформировал предварительный график вывозы россиян из-за рубежа
Мария КНЯЗЕВА
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Еще один рейс из Бангкока в Иркутск намечен на 10 апреляЕще один рейс из Бангкока в Иркутск намечен на 10 апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за закрытия границ, которые вызвала пандемия коронавируса в мире, многие из россиян и иркутян, в том числе, вынуждены были остаться за рубежом. Вывозили их из-за границы по сформированному графику.

Так этой ночью, 8 апреля в Иркутск прилетел рейс из Бангкока. На нем на Родину вернулись примерно 200 пассажиров. Всех прилетевших отправили в обсерватор. Напомним, что это не первый борт, прилетевший из стран, где зарегистрированы заболевания коронавирусом. На прошлой неделе стали известны первые результаты анализов на коронавирусную инфекцию у тех, кто был в Шелеховском обсерваторе. Новости хорошие – ни одного положительного теста.

Как сообщает Минтранс, в проект графика вывоза россиян включен еще один рейс Бангкок-Иркутск. Он намечен на 10 апреля. Список должен быть еще утвержден Оперативным штабом Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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