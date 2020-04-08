8 Апр 2020 2020-04-08T05:21:02+03:00

Второй человек с коронавирусом умер в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 8 апреля в Приангарье лечение проходят 12 человек с коронавирусной инфекцией

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В Иркутской области зарегистрирована еще одна смерть мужчины с коронавирусом - вторая по счету. Первый пациент, у которого официально была подтверждена коронавирусная инфекция, умер в Областной инфекционной больнице 6 апреля.

Напомним, вчера, 7 апреля региональные власти сообщили, что два человека с коронавирусом в Приангарье находятся в тяжелом состоянии.

«Это супружеская пара, мужчина 88 лет - он на аппарате ИВЛ, и его жена 81 года. Чтобы поддержать ее, мы используем кислородную подушку», - сообщил 7 апреля главврач инфекционной больницы Владимир Хабудаев в разговоре с врио губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. – «У супругов, в связи с возрастом, много сопутствующих патологий».

Еще у троих состояние средней степени тяжести – пневмония – и шестеро чувствовали себя хорошо вечером в понедельник.

По данным на утро 8 апреля, в регионе 12 человек с коронавирусом проходят лечение, еще у троих есть подозрение на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU