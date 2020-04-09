Вероятность лесных пожаров высока 9-11 апреля в Иркутской области

9 Апр 2020 2020-04-09T04:15:58+03:00

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Ситуация в лесах Иркутской области сейчас такова, что при малейшей искре может вспыхнуть пламя. Сотрудники МЧС призывают сибиряков не ходить в лес, тем более не разжигать костров, не совершать палов травы. Если подует ветер, катастрофы не избежать.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9-11 апреля местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

К тому же, стоит напомнить, что 10 апреля в Приангарье введут особый противопожарный режим. Продлится он до 15 июня, а в северных районах и вовсе до 15 июля. Это означает, что никаких пикников, шашлыков, сжигания сухой травы и мусора – иначе штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

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КОНКРЕТНО

О нарушителя правил пожарной безопасности вы можете сообщить по телефону доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара незамедлительно звоните в Единую диспетчерскую службу по лесам Иркутской области – 8 (3952) 22-99-68, либо на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU