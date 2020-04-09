Кражу 23 000 рублей раскрыли полицейские в поезде Иркутск - Усть-Илимск

9 Апр 2020 2020-04-09T04:45:04+03:00

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Раскрыли кражу по «горячим следам». В пассажирском поезде Иркутск-Усть-Илимск у одного из пассажиров пропали 23 000 рублей. Он хранил их в кармане своей куртки. Когда обнаружил потерю, вызвали полицейских.

«Вызов поступил в дежурную часть Тайшетского линейного отдела МВД России на транспорте», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – «Полицейские подсели в пассажирский поезд № 88».

Собрав показания пассажиров, проведя необходимые розыскных мероприятия, сотрудникам МВД удалось задержать преступника. Им оказался житель Братского района, неоднократно судимый. Он ехал с пострадавшим в одном вагоне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU