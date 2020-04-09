Статистика заражений коронавирусом в Бурятии на 9 апреля 2020:подтверждено 60 случаев COVID-19

9 Апр 2020 2020-04-09T06:55:41+03:00

Рассказываем о статистике заражений коронавирусом в Бурятии на 9 апреля, выписано 9 человек, новых случаев инфекции 6

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Статистика заражений коронавирусом в Бурятии на 9 апреля 2020 года : с начала эпидемии зарегистрировано 60 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019. Накануне эта цифра была 54. Значит, 6 новых случаев. Одна пожилая женщина умерла в больнице 6 апреля.

Но есть и очень хорошая новость - 9 человек выздоровели. Накануне, 8 апреля, их выписали и отправили домой. Таким образом, статистика заражений коронавирусом на 9 апреля такова -проходят курс лечения 50 человек.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 2226 человек, все лабораторно обследованы. У трех есть подозрение на коронавирус, анализы направлены в "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока", в. Иркутск, - приводит статистику заражений коронавирусом в Бурятии на 9 апреля пресс-служба правительства Бурятии

В инфекционной больнице с коронавирусом сейчас 50 больных. Из них шестеро в реанимации, один на аппарате ИВЛ. Врачи борются за спасение их жизней. Всего же число пациентов с коронавирусной пневмонией выросло до 17. Пятеро из таких пациентов старше 65 лет. Детей на лечении находится 12, они чувствуют себя, по оценкам медиков, вполне удовлетворительно.

Такова статистика заражений коронавирусом в Бурятии на 9 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU