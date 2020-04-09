2020-04-09T07:34:43+03:00
Происшествия

Полицейские задержали иркутянина, ограбившего четырех пенсионерок

Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Полицейские задержали иркутянина, ограбившего четырех пенсионерокПолицейские задержали иркутянина, ограбившего четырех пенсионерокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Серийного грабителя, нападавшего на пенсионерок, задержали иркутские полицейские. 22-летний нарушитель уже 4 раза отбывал наказание за ограбление - теперь на его счету еще 4 подобных эпизода. В основном похититель орудовал в микрорайонах Университетский и Первомайский.

"Первое ограбление он совершил в январе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он открыто похитил у пенсионерки имущество на 16 тысяч рублей, после чего сбежал".

Следующий грабеж иркутянин совершил буквально через несколько дней. Об этом полицейским сообщила жительница дома на улице Бажова, которая увидела из окна, как нарушитель подбежал к старушке со спины и выхватил у нее сумку. После этого он затаился, и в следующий раз обворовал еще двоих пенсионерок уже в феврале.

Ущерб от действий похитителя составил около 90 тысяч рублей. Часть украденных вещей полицейские нашли во время обыска, остальные нарушителю еще предстоит вернуть. Но это не спасет его от уголовного дела за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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