2020-04-09T08:50:39+03:00
Здоровье

Еще одна больница в Иркутске будет делать тесты на коронавирус

Теперь этими исследованиями будут заниматься 5 медицинских учреждений региона
Анна ПОПОВА
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Еще одна больница в Иркутске будет делать тесты на коронавирусЕще одна больница в Иркутске будет делать тесты на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Список медицинских учреждений, в которых делают анализы на коронавирус в Иркутской области добавилась больница РЖД. Там начнут исследовать пробы жителей региона с 9 апреля. Для того, чтобы поставить пациентам точный диагноз в лаборатории ПЦР уже есть все необходимое оборудование, а медики, которым предстоит работать с COVID 19, прошли обучение.

"В день они будут проводить более 100 исследований на коронавирус, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. - Для того, чтобы получить результат тестирования на COVID 19, достаточно будет подождать 4-5 часов".

Если какая-то из проб окажется сомнительной или положительной, ее отправят на подтверждение в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего востока, либо в новосибирский центр "Вектор". Напомним, анализы на коронавирус в Иркутской области уже исследуют в СПИД центре, противочумном институте, центре гигиены и эпидемиологии и диагностическом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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