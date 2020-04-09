Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 9 апреля: число растет
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжает расти. По данным на утро 9 апреля, в Иркутской области зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19. Напомним, что из этого числа 2 человека скончались.
О смерти первого пациента, у которого был официально подтвержден коронавирус, стало известно 6 апреля, 8 числа скончался еще один мужчина. Остальные 19 сибиряков получают необходимое лечение.
«Подозрений на коронавирусную инфекцию утром 9 апреля в Иркутской области ни у кого нет», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В обсервации сейчас 314 человек».
По медицинским наблюдением в Приангарье сегодня 5872 человека, из них 1621 контактировали с заболевшими коронавирусом. 6551 человек может вздохнуть свободно, после 14 дней карантина, анализы не выявили у них COVID-19.
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Привитые от туберкулеза люди болеют и умирают от коронавируса в 10 раз реже, от COVID-19 на дому лечатся и младенцы, и люди старше 65 лет, из-за карантина банки останавливают до 20% ипотечных сделок
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ИСТОЧНИК KP.RU