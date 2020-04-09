В Иркутске аферисты обманули 4 человек при продаже породистых щенков

9 Апр 2020 2020-04-09T10:01:05+03:00

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Иркутские полицейские вычислили мошенников, которые обманули жителей нескольких регионов России. 24-летний молодой человек и его 22-летняя супруга размещали в интернете объявления о продаже щенков французского бульдога. У самой пары породистой собаки не было, поэтому они искали фотографии в интернете. Аферисты специально установили очень низкую цену, чтобы больше людей обратили внимание на объявление.

"Когда покупатели звонили лжепродавцам, те сообщали, что на щенков очень большой спрос, поэтому необходимо сначала внести предоплату, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После того, как мошенники получали нужную сумму, они переставали выходить на связь".

Обманщики успели присвоить себе деньги жителей Иркутска, Шелехова и Уссурийска, а также Куйтунского района. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. В отношении супружеской пары, пожелавшей нажиться на любителях собак, завели уголовное дело за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU