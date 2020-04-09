За сутки в России обнаружили 1459 новых случаев заболевания коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T16:12:03+03:00

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В России за сутки диагностировали 1459 новых случаев заболевания коронавирусом. Зараженные люди - из 50 регионов страны. Всего отмечено 10131 заразившихся инфекцией из 81 субъекта страны.

Как сообщает сайт kp.ru, наибольшее число новых пациентов с коронавирусом - в Москве. За сутки в столице зарегистрировали 857 больных. Далее Подмосковье, где нашли инфекцию еще у 199 человек. В Санкт-Петербурге количество заболевших стало больше на 44.

В Республике Коми за сутки отмечен еще 31 новый пациент с коронавирусом, во Владимирской области – 24, в Краснодарском крае – 20, в Ленинградской области - 18, в Астраханской – 16, Ивановской – 13, Тульской - 12. Менее десятка новых случаев появилось еще в 38 регионах страны.

- Всего в России зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 пациентов, - сообщили в оперштабе по предотвращению коронавируса.

Тестирование проводится больше, чем в 200 лабораториях, кроме тех, что относятся к Роспотребнадзору.

ИСТОЧНИК KP.RU