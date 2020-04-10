Акция "Губернаторский дневник" 2020: награждение победителей перенесено

10 Апр 2020 2020-04-10T07:46:40+03:00

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Уважаемые читатели!

Вы знаете, с какими трудностями столкнулась и вся наша страна, и наше с вами родное Приангарье в связи с эпидемией коронавируса. Закрыты многие предприятия, школьники учатся дистанционно, введен запрет на массовые мероприятия.

В связи с этим "Комсомолка" просит вас подождать. Добрая традиция не будет нарушена. Четвертая по счету акция «Губернаторский дневник», которую реализует некоммерческая организация «Иркутский фонд культуры» в рамках конкурса социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» при поддержке правительства Приангарья и «Комсомолки», завершится награждением победителей.

100 лучших из лучших получат дневники с личной подписью главы региона. Но мы проведем мероприятие позже, как только это станет возможно и ограничения будут сняты. И сразу же опубликуем списки победителей.

О сроках проведения мероприятия сообщим дополнительно. Следите за информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU