2020-04-10T08:00:13+03:00
Происшествия

Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов

Одного из нападавших они почти сразу нашли на автовокзале
Анна ПОПОВА
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Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймовПолицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники полиции раскрыли ограбление микрофинансовой организации, которое произошло в Иркутске несколько дней назад. В офис микрозаймов на улице Сибирских Партизан ворвались двое бандитов в масках, которые потребовали отдать им все деньги. Испуганный кассир, которому они угрожали пистолетом, отдал им пачку наличных и мобильный телефон, после чего налетчики скрылись.

"Незадолго до нападения в микрофинансовую организацию заходил подельник грабителей, который внимательно осмотрел помещение и предусмотрел все возможные пути отхода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Одного из членов банды полицейским удалось задержать практически сразу: сотрудники ППС заметили его на автовокзале. Затем оперативники вычислили и двух других грабителей. Во время обыска у одного из них изъяли сигнальный пистолет, которым они и угрожали кассиру. Теперь налетчикам грозит уголовное наказание за организацию разбойного нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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