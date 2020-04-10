Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T08:43:01+03:00

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Приняты изменения в закон о бюджете Приангарья на 2020 год, чтобы увеличить резервный фонд, средства которого будут направлены на борьбу с эпидемией коронавируса в Иркутской области.

В результате размер фонда вырастет на 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд. Таким образом, расходная часть бюджета составит 190,3 млрд, доходная часть – без изменений. В связи с чем до 9,8 млрд рублей вырастет дефицит областного бюджета.

- Беспрецедентное увеличение резервного фонда по сравнению с другими регионами Сибири – это выражение нашего серьезного отношения к проблеме распространения инфекции, - отметил спикер областного парламента Александр Ведерников. - Эти средства дадут возможность оперативно реагировать и направлять ресурсы на сохранение жизней и здоровья жителей.

В частности, на средства фонда планируется закупить аппараты ИВЛ и другое медоборудование, а также развернуть дополнительные инфекционные койки в больницах.

Кроме того, на сессии парламентарии затронули важные темы. Так, Евгений Сарсенбаев спросил, могут ли средства резервного фонда направляться на поддержку малого и среднего предпринимательства. И.о. министра финансов региона Наталия Бояринова ответила, что поддержка бизнеса осуществляется в рамках других статей бюджета. А средства из резервного фонда, помимо борьбы с распространением коронавируса, могут быть направлены на ликвидацию чрезвычайных ситуаций – паводки, лесные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU