2020-04-10T09:08:11+03:00
Происшествия

Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе

В обоих случаях они столкнулись с легковыми автомобилями
Анна ПОПОВА
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Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районеДве аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С приходом весны на дороги начинают выезжать мотоциклисты. А это значит, что появляется и больше случаев аварий с участием владельцев "железных коней". Например с начала апреля в Зиминском районе произошло 2 подобных ДТП.

"Первая авария произошла днем 7 апреля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 17-летний мотоциклист, не соблюдавший дистанцию на дороге, столкнулся с попутным автомобилем "Тойота". Подростка доставили в больницу с несколькими переломами".

А во втором ДТП, которое произошло на следующий день, уже был виноват автомобилист. Рано утром на дорогу выехала машина, за рулем которой был пьяный водитель без прав. Он набрал скорость и врезался в мотоцикл "Хонда", который ехал впереди. Хозяину "железного коня" экстренная помощь не понадобилась - он сам обратился в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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