Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T10:17:36+03:00

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Как и ожидалось, в Иркутской области из-за пандемии коронавируса продлен режим самоизоляции. Теперь жителям региона предстоит сидеть дома как минимум до 19 апреля. Такое решение было принято 10 апреля на заседании оперативного штаба в правительстве Приангарья. Напомним, ранее было объявлено, что режим самоизоляции у нас действует до 12 апреля.

Добавим, что 10 апреля в Иркутской области увеличилось число заболевших коронавирусом. Общее число выявленных случаев заболевания – 22, госпитализировано – 20 человек, выздоровевших пока нет, умерли 2 пациента, у которых официально была подтверждена коронавирусная инфекция – мужчинам было 62 и 88 лет. С подозрением на опасную инфекцию, а также под наблюдением медиков остаются 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU