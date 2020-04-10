Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T10:48:12+03:00

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Поскольку количество заболевших COVID 19 в нашем регионе продолжает увеличиваться, в министерстве образования приняли важное решение: необходимо продление дистанционного обучения в Иркутской области в период коронавируса до 30 апреля. В это время школьники будут продолжать получать задания через интернет и с помощью флеш-накопителей. А тем ученикам, у которых нет компьютера и доступа в интернет, передают задания в распечатанном виде.

"При необходимости ученики 1-8 классов могут полностью завершить обучение 30 апреля, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Соответственно ту часть программы, которую они не успеют пройти, нужно будет включить в план на следующий год".

Окончательное решение о том, как будет выглядеть учебный процесс в школах региона после 1 мая, примут 20 апреля. Но продление дистанционного обучения в Иркутской области в период коронавируса не повлияет на проведение проверочных работ - все они будут проходить в онлайн режиме. ЕГЭ и ОГЭ также никто не отменял - они стартуют 8 и 9 июня. В Иркутской области экзамены после 9 класса будут сдавать 27 тысяч школьников, а итоговые проверочные работы после 11 класса будут писать 15 тысяч учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU